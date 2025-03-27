中鋼27日逆勢上漲收高點 盤價補漲行情受矚目

中鋼（2002）27日股價逆勢上漲，收高點23.45元、漲幅1.08%，剛好站上5日線。盤後公布114年2月合併營收281億6,193萬9千元；稅前淨利5億795萬1千元。

中鋼1月稅前淨利2億366萬元，前2月稅前淨利約7.12億元，仍低於113年的8.13億元。

展望後市，美國政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，引發一連串效應，今年以來不到三個月，美國鋼價已經連漲八次，累計每公噸跳漲175美元（約新台幣5,800元）；但，同一期間，中鋼、中鴻（2014）盤價累漲不到1,000元，補漲行情何時到來？備受關注。

此外，法人指出，俄烏戰爭傳將至尾聲，下半年原物料需求回溫，鋼鐵產業兼具基本面及題材面，可多關注中鋼、中鴻、大成鋼（2027）等表現。