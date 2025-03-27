中鋼營收／2月281億元 月增9.53%、年減2.77%

中鋼（2002）公司今(2025)年2月營收281億6,193萬元，月增9.53%，年減2.77%；2月自結稅前淨利5億795萬元，月增149.40%，年增281.92%；前兩月合併營收538億7,383萬元，年減11.53%。

2月合併稅前淨利較1月增加，主因鋼鐵業銷售單價及數量增加，致營業收入及營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。本期累計合併稅前淨利較去年同期減少，主因鋼鐵業銷售單價及數量減少，致使營業收入減少；惟風電毛利增加，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。

中鋼表示全球經濟平穩成長，俄烏和談契機浮現助益地緣政治風險降溫。國內外鋼市持續加溫，美國《貿易擴張法》232條款對所有國家鋼鋁產品更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近三成，課徵關稅稅率相同下亦有利提高台灣下游業者銷美競爭力。歐洲央行今年迄今已降息二碼，有助支撐需求復甦。

4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，亦將發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡。而鑒於各國均積極強化防堵大陸低價鋼品，我國財政部關務署亦於3月11日公告對大陸產製進口熱軋正式立案展開調查，有助穩定國內鋼市秩序。

中鋼2月鋼品銷售量為586,618公噸；今年累計鋼品銷售量為1,138,066公噸。