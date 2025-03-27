快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼營收／2月281億元 月增9.53%、年減2.77%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼公司。圖／聯合報系資料照
中鋼公司。圖／聯合報系資料照

中鋼（2002）公司今(2025)年2月營收281億6,193萬元，月增9.53%，年減2.77%；2月自結稅前淨利5億795萬元，月增149.40%，年增281.92%；前兩月合併營收538億7,383萬元，年減11.53%。

2月合併稅前淨利較1月增加，主因鋼鐵業銷售單價及數量增加，致營業收入及營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。本期累計合併稅前淨利較去年同期減少，主因鋼鐵業銷售單價及數量減少，致使營業收入減少；惟風電毛利增加，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收入減少。

中鋼表示全球經濟平穩成長，俄烏和談契機浮現助益地緣政治風險降溫。國內外鋼市持續加溫，美國《貿易擴張法》232條款對所有國家鋼鋁產品更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近三成，課徵關稅稅率相同下亦有利提高台灣下游業者銷美競爭力。歐洲央行今年迄今已降息二碼，有助支撐需求復甦。

4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，亦將發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡。而鑒於各國均積極強化防堵大陸低價鋼品，我國財政部關務署亦於3月11日公告對大陸產製進口熱軋正式立案展開調查，有助穩定國內鋼市秩序。

中鋼2月鋼品銷售量為586,618公噸；今年累計鋼品銷售量為1,138,066公噸。

中鋼 鋼品

延伸閱讀

整理包／川普最新談了什麼關稅？從汽車到晶片 四大重點一次看

川普對進口汽車課25%關稅！加拿大總理批「是對加國直接攻擊」揚言報復

外資不買AI了？ 3月竟大買這檔科技銅板股逾27萬張

中鋼2工程師魂斷玉山 公司發聲明：深感遺憾惋惜

相關新聞

開盤跌停價11.75元賣掉的股東們哭了！台揚神反轉 第2盤漲停鎖死收場

衛星通訊廠台揚（2314）遭打入全額交割後又列為處置股，連續8個交易日跌停綠燈高掛，但27日出現神反轉的走勢， 開盤仍是...

中鋼27日逆勢上漲收高點 盤價補漲行情受矚目

中鋼（2002）27日股價逆勢上漲，收高點23.45元、漲幅1.08%，剛好站上5日線。盤後公布114年2月合併營收28...

中鋼營收／2月281億元 月增9.53%、年減2.77%

中鋼（2002）公司今(2025)年2月營收281億6,193萬元，月增9.53%，年減2.77%；2月自結稅前淨利5億...

台股今年來下跌逾千點 這檔網通股飆天價今年上漲逾3成

台股27日開低走低，一度下滑至21,919.4點，失守22,000點，統計台股今年來下跌逾千點，但是仍有逆勢創高的個股，...

鈊象（3293）前年9月法說「大幅成長機會不大」！切老：結果1年漲了150%

有網友找到鈊象在2023年九月的法說會內容摘要，不仔細看還以為是昨天的法說會內容呢！因為內容一樣保守，公司一樣不對未來業績做過多樂觀臆測！

連八根跌停 台揚一打開就拉漲停

台揚（2314）近期因被打入「全額交割」，股價連八天交易日空跌停，股價從14日收盤價30.1元，跌至13.05元，每天跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。