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台股今年來下跌逾千點 這檔網通股飆天價今年上漲逾3成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股27日開低走低，一度下滑至21,919.4點，失守22,000點，統計台股今年來下跌逾千點，但是仍有逆勢創高的個股。圖／AI生成
台股27日開低走低，一度下滑至21,919.4點，失守22,000點，統計台股今年來下跌逾千點，但是仍有逆勢創高的個股。圖／AI生成

台股27日開低走低，一度下滑至21,919.4點，失守22,000點，統計台股今年來下跌逾千點，但是仍有逆勢創高的個股，智易（3596）開低走高，盤中翻紅後一度拉升至241.5元，創下歷史新高，統計今年來股價漲幅超過37%。

智易自農曆年開盤後股價都守在季線之上，27日以223.5元開出，下跌1.5元，股價開低後往上拉升，一度衝達241.5元，創下歷史新高，盤中漲幅逾2%，表現勝過大盤。

智易2月營收43.1億元，月增9.4%，年增7.3%，終結連續9個月營收年減的態勢，累計今年前二月營收82.5億元，年減3.05%；智易去年全年每股純益11.28元，連續4年創下歷史新高，連兩年大賺超過一個股本；以毛利率來看，自2022年第1季以來已連續11季穩定增長，營益率也逐步穩在6%左右。

法人指出，智易受惠於5G FWA出貨暢旺，及歐洲10G PON搭載WiFi 7專案出貨增加，預估今年第1季營運將呈現淡季不淡，展望全年，預估Broadband和Mobility將是智易主要的營運成長動能。

法人表示，Broadband已取得德國電信固網標案，客戶採用10G PON搭載WiFi 7技術於標案中，2024年歐洲寬頻庫存調整，導致基期低，預期今年需求可望好轉。印度光纖基礎建設需求則持續成長，加計今年將進行北美Cable業務拓展，推估Broadband營收成長性最佳。

另外，美國以國安疑慮為由，針對全球最大消費性網通品牌TP-Link展開調查，美國媒體日前報導，美國正在調查TP-Link是否與網路攻擊有關，及是否構成國家安全風險，考慮禁止TP-Link設備，甚至最快今年禁售。

業界人士分析，TP-Link深陷「資安」及「美國禁售」危機，目前氛圍跟當年美中貿易戰一樣，雖是一團迷霧，但卻是百年難得一見的大商機；智易來自美國營收約4成，也可望受惠。

個股 台股 營收 網通 美國

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