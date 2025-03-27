鈊象（3293）去年9月法說「大幅成長機會不大」！切老：結果1年漲了150%

有網友找到鈊象在2023年九月的法說會內容摘要，不仔細看還以為是昨天的法說會內容呢！因為內容一樣保守，公司一樣不對未來業績做過多樂觀臆測！

鈊象在2022年第一次發10元股票股利，但得到的市場回應不佳，股價在782元位置進行除權息，但除權息後還是先大跌到300多元。

根本不像現在大家都在等買一送一樂透彩的熱絡場面。

而到了2023年，鈊象跟今年一樣也沒有發股票股利，李董也一樣請大家注意基期已高，大幅成長機會不大。

結果從2023至2024年，鈊象淨利還是成長了40%，從當年法說會至今，鈊象含息增值了超過150%，更不要說那些抱了鈊象好幾年，不管波動的投資人的回報了。

一年中的股價漲跌真的不算什麼，特別是這些波動幅度和投資人對市場資訊的激烈情緒起伏都已經不知上演多少回了。

歷史一直在重演，如果你還在跟著市場玩進進出出猜股價的遊戲，你注定會跟80%的投資人一樣只會得到一個平庸的報酬。

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