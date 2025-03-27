連八根跌停 台揚一打開就拉漲停

台揚（2314）近期因被打入「全額交割」，股價連八天交易日空跌停，股價從14日收盤價30.1元，跌至13.05元，每天跌停委賣張數都高掛超過萬張，27日一開盤，「全額交割」加上「處置交易」的台揚從跳空跌停的11.75元，直接拉上漲停14.35元，成交量目前約1.1萬張，堪稱神反轉。

台揚是台灣老牌衛星廠商，過去因成功開發世界上第一個攜帶式衛星通訊終端設備，應用在波斯灣戰爭而一炮而紅，股價最高超過242元，技術能力更吸引鴻海（2317）集團入股，但技術遲遲無法順利變現，讓台揚虧損連連，現在每股淨值更緊剩3.23元，被打入「全額交割」，連續八個交易日跌停。

業界認為，台揚引進新金主，解決財務問題後，後續要靠低軌衛星及O-RAN布局發酵，更需要一點好運加持，讓客戶都順利出貨，過去的努力一一發酵，才可望鹹魚翻身。