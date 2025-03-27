合庫金（5880）1張領700現金+30股、股東有滿意？達人：股價已經反應

＊原文發文時間為3月25日。

最近金控股的配息資訊炒得火熱，昨天合庫金開完董事會之後，馬上加入這場戰局。

合庫金今年配發0.7元現金+0.3元股票，也就是股東手上的合庫金每張可以拿到700元現金和30股股票的意思。

合庫金2024年的EPS為1.26元，相較於前一個年度（1.17元）的成長性並不高，僅有約8％的幅度。

但是身為官股行庫，維持穩定的配息是有其必要，長年的盈餘分配率大約落在8成～9成之間。

而這次的1元總配息，則是讓分配率落在79.3％的位置，不是很好，沒有驚喜，但個人認為屬於尚可的普通表現。

今天合庫金收平盤，看股價也大概知道股東們平常心看待，沒有造成投資人的激動情緒，以24.45元的收盤價來計算，總殖利率約4％。

合庫金截至2月底為止，業績略低於去年同期，在業績和股價都平平的情況下，最近股價應該不會有太大的波動吧......

擁有合庫金的投資人，滿意公司的配息政策嗎？

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