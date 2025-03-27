裕隆三引擎 獲利喊衝

裕隆（2201）集團旗下三家公司裕隆、中華車（2204）與裕融（9941）昨（26）日召開法說會，裕隆總經理許國興首度以總座身分主持法說會表示，裕隆三大獲利來源包括鴻華、裕日（2227）、產險等都繼續向好，轉投資的中華車旗下MG已逐步重返市場，有助集團重返榮耀。

許國興指出，目前裕隆汽車主要獲利結構包含鴻華先進、裕隆日產（裕日車）、新安產險。鴻華先進現在營收逐年擴大，也逐年推出新車型，往好的方向進行；裕日車主要是業外認列收益，也更趨於穩定；新安產險獲利逐年提升，對裕隆汽車有利。其中，裕融在過去消金部分不良資產比例上已控制完善，資產餘額也在觸底反升，融資事業加上企業金融領域，未來有好的發展。

國內車廠中，裕隆是最具韌性的工廠，特別在電動車生產上，裕隆汽車是最具有生產資質的汽車工廠，在電動車生產領域中，國內沒有一家車廠具有生產電動車的能力，裕隆汽車從生產納智捷n7已有1萬輛純電車生產的資質，生產電車和油車有很大區隔，其中最大是電池的生產，裕隆汽車也擁有測試和認證的能力。

電動車主力是為了要輕量化，不是泛用的零件生產所能達到的能力，另外在輪胎鋼圈多超過19吋以上，也需要特殊組裝設備能力。在這些部分，都會持續精進能量和努力。

另外，中華車昨日則宣布，旗下的MG品牌繼今年1月份HS 1.5T旗艦版符合規範後，MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售。MG Taiwan公司表示，MG品牌將持續全力配合政策，加速提升其他車型在地化供應鏈合作價值比率。隨著MG品牌旗下主力雙車型陸續恢復正常銷售，市場信心回穩，預期MG銷量將止跌回升。