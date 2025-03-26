日盛台駿法說會／大陸不確定性高 今年營運審慎穩健發展

日盛台駿國際租賃（6958）26日應台新證券邀請舉行線上法人說明會，公布日盛台駿2024年營收較2023年成長10%，業務成長動能主要來自台灣地區，而新成立的泰國子公司2024年整體業績達成率超過100%；展望今年，儘管大陸市場仍有不確定性，但在台灣與泰國市場帶動下，日盛台駿今年營運仍維持審慎穩健發展。

日盛台駿2024年合併營收約116.8億元，年成長10%，營業毛利40.25億元，年成長11%。2024年合併全年稅後純益4.05億元，則是年衰退21%，每股稅後純益（EPS） 1.13元，較2023年減少0.34元。

影響2024年獲利的主因為中國大陸景氣復甦未如預期，市場需求疲弱，企業投資放緩，因而大陸業務及盈餘小幅衰退，2024年大陸退稅金額較2023年減少2.43億元；以及去年第4季大陸延滯率上升進行打銷案件。2024全年合併逾期信用損失金額佔營收比重上升為12%，較2023年10%增加了2%。

日盛台駿表示，2024年台灣市場業務及收益維持平穩態勢，新成立的泰國子公司以機器設備融資租賃業務為主，2024年整體業績達成率超過100%，且資產品質控管得宜，未發生逾期案件。

展望2025年，台灣市場央行維持緊縮貨幣政策，日盛台駿將以企業金融及分期業務為核心成長動能，透過專業分工與長期租車業務在車市交易量穩定的基礎下，規模穩定成長，預期今年整體營運將維持審慎穩健發展。

綠能業務方面，日盛台駿去年轉投資成立日盛全能源，主責發展綠能事業，投資、開發及收購、合作建置太陽能電廠，展現投資綠能產業的決心，截至2024年，已簽約投資太陽能發電設置容量達到55.39MW，年發電量約6,800萬度，預計2025年設置容量可達到100MW。

泰國子公司未來將專注於耕耘並擴大既有的利基市場，穩步提升泰國設備及商業用車業務規模。大陸市場則可能仍受需求疲軟及關稅問題影響，未來將持續加強風險管理並提高資產品質，採取審慎保守的策略來應對市場變化。