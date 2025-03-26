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日盛台駿：今年光電設置容量達100MW 營運審慎穩健

中央社／ 台北26日電
日盛台駿國際租賃公司26日於線上法說會表示，2024年止，旗下日盛全能源已簽約投資太陽能發電設置容量達到55.39MW，年發電量約6800萬度，預計2025年設置容量可達到100MW。圖／日盛台駿提供
日盛台駿國際租賃公司26日於線上法說會表示，2024年止，旗下日盛全能源已簽約投資太陽能發電設置容量達到55.39MW，年發電量約6800萬度，預計2025年設置容量可達到100MW。圖／日盛台駿提供

日盛台駿國際租賃公司（6958）今天表示，2024年止，旗下日盛全能源已簽約投資太陽能發電設置容量達到55.39MW，年發電量約6800萬度，預計2025年設置容量可達100MW。

日盛台駿國際租賃公司今天在線上法人說明會表示，去年轉投資成立日盛全能源，主責發展綠能事業，投資、開發及收購、合作建置太陽能電廠，展現投資綠能產業決心。

日盛台駿指出，2024年台灣市場業務及收益維持平穩，新成立的泰國子公司以機器設備融資租賃業務為主，2024年資產品質控管得宜，未發生逾期案件。母公司已於2025年1月進行增資以支應後續業務發展需要。

日盛台駿說明，2024年業務成長動能主要來自台灣，新成立的泰國子公司2024年整體業績達成率超過100%；儘管今年中國市場仍有不確定性，但在台灣與泰國市場帶動下，今年營運仍維持審慎穩健。

展望2025年，日盛台駿指出，台灣市場央行維持緊縮貨幣政策，日盛台駿將以企業金融及分期業務為核心成長動能，透過專業分工與長期租車業務在車市交易量穩定成長。

日盛台駿統計，2024年合併營收約新台幣116.8億元，年成長10%，稅後淨利4.05億元，年衰退21%，每股稅後盈餘（EPS）1.13元，較2023年減少0.34元。

EPS 太陽能電廠 法人說明會

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