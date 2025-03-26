台泥股東會紀念品 送蓋毯
台泥（1101）昨（26）日公布股東會紀念品，將是多功能雙色蓋毯，共有橘綠與灰黑兩款顏色設計，摺疊後可以成為小枕頭，便於攜帶；這項紀念品也可以攤開使用，變身舒適的毛毯，滿足不同場合的需求。預期將再次吸引50萬名股東參與領取。
台泥提醒，股東們若要領取今年的紀念品，昨日為最後過戶日，若未在昨日買進台泥股票，將無法領取股東會贈品，並只能透過其他方式進行網上購買。台泥表示，持股未滿1,000股之股東，必須股東親自出席股東會，或以電子方式行使表決權者才可領取。
台泥2024年股東會紀念品發放「麥秸稈環保餐具組」，共有黃綠灰三種顏色，材質上採用環保的麥秸稈搭配不銹鋼製成，讓股民使用得安心，也為環保盡一份心力。
今年，台泥再度推出具多功能的紀念品，勢必將再次引發股東的搶購熱潮。台泥2023年的股東會紀念品也是環保餐具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言