台泥股東會紀念品 送蓋毯

台泥（1101）昨（26）日公布股東會紀念品，將是多功能雙色蓋毯，共有橘綠與灰黑兩款顏色設計，摺疊後可以成為小枕頭，便於攜帶；這項紀念品也可以攤開使用，變身舒適的毛毯，滿足不同場合的需求。預期將再次吸引50萬名股東參與領取。

台泥提醒，股東們若要領取今年的紀念品，昨日為最後過戶日，若未在昨日買進台泥股票，將無法領取股東會贈品，並只能透過其他方式進行網上購買。台泥表示，持股未滿1,000股之股東，必須股東親自出席股東會，或以電子方式行使表決權者才可領取。

台泥2024年股東會紀念品發放「麥秸稈環保餐具組」，共有黃綠灰三種顏色，材質上採用環保的麥秸稈搭配不銹鋼製成，讓股民使用得安心，也為環保盡一份心力。

今年，台泥再度推出具多功能的紀念品，勢必將再次引發股東的搶購熱潮。台泥2023年的股東會紀念品也是環保餐具。