富邦媒快速到貨 推向中南部

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

富邦媒（8454）總經理谷元宏昨（26）日表示，去年南區物流中心啟用，透過智慧倉儲管理與物流基礎建設升級，南北倉儲的商品分配更均衡，提升倉儲坪效與配送速度，強化「一日到貨生活圈」，目前在北部地區（台北、新北、基隆、桃園）地區的快速到貨服務，今年有望推展到中南部地區。

蝦皮購物推出隔日達後，近期推出當日達服務，Coupang酷澎「火箭速配」服務也力拚隔日到貨，近期推出運費訂閱制，並大張旗鼓招募物流人員。

古元宏指出，目前北部地區有六小時或當日抵達的服務，因應消費者對到貨速度的需求，未來也將推動到中南部地區。

momo台南的物流中心有2.5萬坪的基地，分階段引入自動化設備，提升中南部物流速度和服務品質，今年momo預計徵才達千人，其中大部分是物流相關服務人員，配合衛星倉增加及持續擴充物流車隊，計劃擴大當日配送的覆蓋範圍，強化配送速度，推快速到貨服務。

momo 富邦媒

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