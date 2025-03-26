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華建財報／2024年獲利創新高！EPS 1.94元 公司超額配息

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華建（2530）26日發布財報，2024年稅後純益16.29億元，年增218.8％，獲利創下歷史新高，每股稅後純益（EPS）1.94元，董事會決議，2024年第4季配發每股現金股利0.41923168元，並擬以資本公積發放2024年每股現金股利0.4元。

華建指出，公司為逐季配息，加計去年前三季的配息，2024年全年配發每股現金股利約1.755元。若加上資本公積配發每股現金股利0.4元，合計超額配息每股2.155元。

華建去年有5筆個案完工交屋入帳，完工量約104.47億元，推升全年營運繳出好成績。今年預計完工個案有3筆，包括總銷43.9億元的桃園「大華畔」，目前已經拿到使照，正在進行交屋中，總銷19.7億元的桃園「大華昇耕」預計4月拿到使照、總銷181億元的台中「大華縱橫」預計9月拿到使照，2025年合計完工量約244.6億元，2026年則有4筆個案完工，完工量也達百億元。

華建近年全台獵地且開發模式多元，布局瞄準軌道經濟學、產專園區、新興重劃區及都更危老改建，目前手握24筆開發案，預計總銷金額共約863億元，其中以桃園市布局最多、達10筆，預計總銷共270億元，其次為苗栗市6筆，總銷約115億元；雙北市4筆，總銷222億元；台中市3筆，總銷約225億元，台南市1筆，總銷約31億元。

EPS 股利 華建 配息

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