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和泰車：觀察對等關稅變數 車美仕續攻海外市場

中央社／ 台北26日電
和泰車26日受邀參加券商舉行法人說明會，發言人賴志偉表示，美國是否實施對等關稅未定案，持續觀察。圖／中央社
和泰車26日受邀參加券商舉行法人說明會，發言人賴志偉表示，美國是否實施對等關稅未定案，持續觀察。圖／中央社

和泰車今天預估，今年台灣新車市場規模約45萬輛，美國是否實施對等關稅未定案，持續觀察；集團小金雞車美仕今年業績持續受惠海外市場、新事業成立，可穩定發展。

根據統計，2024年台灣新車掛牌數45.78萬輛。和泰車下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年台灣新車市場，發言人賴志偉預估規模約45萬輛，觀察變數包括各國央行貨幣政策未明、地緣政治衝突，以及台灣汰舊換新政策最後一年、各品牌購車優惠措施等。

針對各車款銷售目標，賴志偉說明，今年和泰車在乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標16.5萬輛，今年市占率目標挑戰36.7%，其中TOYOTA車款評估銷售13萬輛、LEXUS估銷售2萬8500輛、HINO估銷售6350輛。

談到美國可能實施對等關稅影響，賴志偉表示，相關議題仍未定案，這不是單一企業可影響，和泰車持續觀察，關稅議題嚴肅，需要多邊談判，持續關注全球貿易動向。

在轉投資小金雞車美仕部分，和泰車說明，車美仕近年布局海外市場，今年業績持續受惠海外市場、以及GR Garage新事業成立，可穩定發展。

法人指出，車美仕是獲得日本豐田（Toyota）授權的正廠汽車用品公司，海外市場除了日本外，車美仕汽車用品持續布局中東市場，售後維修市場件（AM）前進北美市場。

和泰車 法人說明會 關稅

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