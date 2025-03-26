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裕融法說會／海外市場聚焦東南亞 深化能源與移動服務領域之布局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕融（9941）26日舉行法說會，裕融企業強調以強化資產品質及響應政府合規政策，作為事業運營的基礎。除更致力於發展台灣企業金融業務外，將擴展東南亞據點，並深化在能源與移動服務領域的布局，以多元化的業務推展，讓未來持續保有成長動能。

裕融企業2024全年合併營收達414.71億元，與去年持平；合併營業利益為62.94億元，年減19.7%。主要是受到台灣資金成本仍位於高檔、中國大陸經濟未見回升，以及東南亞及能源業務仍處於初期投資階段的影響，導致部分獲利表現不如預期。

然而，在股利發放方面，過去三年均維持55%的股利發放率，以確保財務穩健，支持金融水平的事業成長，並兼顧投資人權益。今年每股配發現金股利4.38元及股票股利0.5元，合計4.88元。

在台灣的消費金融及企業金融領域，租賃業納入《金保法》等議題方面，裕融企業積極與主管機關保持密切聯繫，將配合政府政策進一步提升市場透明度和合規性，同時維護市場秩序，以利產業穩定發展。展望2025年，裕融對台灣市場仍充滿信心，將加大在台灣招募消金及企金業務人員的力度，進一步提升資產餘額和業績規模。

在海外市場布局方面，目前聚焦於東南亞市場發展，致力於提升獲利及規模。在菲律賓的醫療設備分期市場已取得不錯成績，也已開拓大馬尼拉首都圈以外的市場，預計2025年會取得更佳的成果；馬來西亞則自去年5月起正式開業，涵蓋醫療設備、商用車等多樣化產品，預計今年第1季的新增業績將超過去年全年，業務動能比預期更好。

在能源事業方面，新鑫除了已擁有超過300座太陽能電廠外，今年初成功完成兩大E-dReg儲能項目的併網交易，儲能總建置容量突破100MW，並以「新鑫電力」品牌積極參與綠電交易。

此外，在移動服務方面，裕融已建立完整的產業鏈及生態系，綠能車隊合計超過8,000輛，未來將持續整合移動及用車服務。LINE GO持續穩居市場第三大叫車平台地位，並已導入7項服務，使用者可在LINE上便捷操作，享受計程車叫車、機場接送、門市租車、共享車、代駕、包車及充電等服務。裕融將在2025年持續優化服務體驗，創造多元綜效，為消費者提供更全面的移動服務。

東南亞 股利 裕融

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