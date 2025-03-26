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凱基金法說會／併購安泰銀？總座楊文鈞詳細說分明 談考慮對象

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控總經理楊文鈞。記者陳正興／攝影
凱基金控總經理楊文鈞。記者陳正興／攝影

市場傳出凱基金控（2883）即將併購安泰銀行（2849），凱基金控總經理楊文鈞在法說會上指出，凱基金控旗下凱基銀規模較小，會尋求併購壯大，但也會做好兩手策略，就是如果沒有好的併購機會，也會自己成長，不會因為沒做併購就不能成長。

也就是說，凱基銀行要追求規模壯大，將會採取「有併就併，無併（自）強身」的彈性策略，楊文鈞強調，凱基銀行不會自滿於現有的規模，所以做好兩手策略的準備。

針對和安泰銀談合併，楊文鈞表示，不會評論任何市場上傳聞。至於考慮的對象？楊文鈞表示，如同他在上次法說會所報告，銀行是（凱基金）集團較小的單位，對整個金控發展很重要，因此銀行規模、分行數對集團會有一定影響，所以其實一直以來對有可能的合併項目都不排斥，這個回答並非指安泰銀一家，而是一直以來都是採取這個策略。

楊文鈞表示，如果沒有併購機會下，凱基銀如何成長？目前凱基銀50家分行，已在申請開新的分行，但是開新分行的速度有限制，好在目前金融科技進步下，實體分行需求愈來愈少，雖然分行家數多些比沒有增加好，但沒有併購增加分行數並不代表就不能成長，會做好兩手策略。

至於今年股利政策會不會受到併購影響？楊文鈞則是表示，目前手頭上並沒有要成的併購案，並且股利發放是依據去年的盈餘表現，因此有沒有做併購並不影響股利。

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