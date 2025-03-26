潤隆配息2元 將辦理現金減資案、減資比例約10%

潤隆（1808）26日召開重大訊息說明記者會，潤隆總經理林暐鈞表示，董事會通過2024年盈餘分配案及辦理現金減資案，2024年每股稅後純益（EPS）2.28元，擬配發每股現金股利2元，以今日收盤價34.55元計算，現金殖利率約5.7%；另外，將辦理現金減資退還股東每股1元。

林暐鈞表示，此次減資金額約9億9,225萬元，消除股份約9,922萬5,750股，減資比例約為10%，每仟股減少100股，目前資本額約99.22億元，減資後資本額為約89.3億元。

林暐鈞表示，此次減資案將於6月17日將送交股東會進行決議，待股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資換股基準日以及相關作業程序。

林暐鈞表示，今年將完工的個案有新北市「景安文匯」、台北市「信義富境」、台中市「VVS1」、台中市「市政愛悦」等，業績將比去年明顯成長，在營運穩健、不影響現金流量的情況下，採取減資措施，調整資本結構，讓資金配置最佳化，以提升股東權益報酬率。

潤隆去年完工個案僅兩案，完工量約88.63億元，屬於業績相對空窗期，不過今年起到未來4年迎來完工交屋潮，今年完工量約337.11億元，2026年完工量約201.66億元，2027年完工量約159.13億元，2028年完工量約254.2億元。