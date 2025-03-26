凱基金法說會／76萬股東注意！今年股利可能大調整 改現金搭股票

凱基金控（2883）26日下午法說會，總經理楊文鈞指出，凱基金控的股利政策要有一致性、穩定性；這是指股利配發率，並且在現金股息外，有空間可適度搭配股票股利，會在董事會討論通過後定案。

也就是說，過去13年來凱基金控只發現金股息、不發股票股利的模式，今年有可能出現轉變，至於股利配發率，過去在完全併入凱基人壽為子公司後，調降至四到五成，今年討論調整股利政策時，也會一併就配發率再評估。

凱基金控法說會公布2024年獲利創下歷史次高，全年稅後純益達到336億元，較上年度大幅增長77%，淨值增長約440億元，每股稅後純益（EPS）達1.97元。若依照過去股利配發模式，現金股息有機會每股達0.8元以上，現金股息殖利率可望超過4.4%，但今天法說會凱基金釋出調整股利政策的重磅訊息，今年股利發放狀況還有待觀察。