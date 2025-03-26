合庫金法說會／獲利穩定成長 總資產達5.1兆元

合庫金控（5880）於26日舉行法人說明會，由總經理蘇佐政主持，他說，去年全球經濟表現呈現區域與產業雙重差異，美國經濟因內需強勁表現優於預期，歐洲面臨製造業疲軟及地緣政治壓力，中國在房地產市場低迷及內需不振下調整政策以支撐成長。各國經濟成長走勢不均，全球經濟成長呈現緩步復甦，考驗企業經營韌性，合庫金秉持穩健經營宗旨，持續厚植核心業務競爭實力，去年稅後淨利為198.09億元，年增加10.8%，總資產為5兆1,655億元，年成長7.68%。每股盈餘1.26元，稅後淨值報酬率及資產報酬率分別為7.84%及0.40%，獲利表現穩健。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，2024年稅後淨利為189.53億元，全行總放款餘額及總存款餘額分別成長9.31%及5.76%，逾放比率0.16%及備抵呆帳覆蓋率709.92%，均優於2023年，資產品質穩健，資本適足率及第一類資本比率達14.94%及12.88%，符合金管會訂定D-SIBs 113年底內部管理標準要求。

業務推展方面，合庫銀行配合政府政策，截至2024年底辦理六大核心戰略產業放款及中小企業放款之放款餘額皆名列全體銀行第2名，並獲金管會頒發「辦理六大核心戰略產業放款優等銀行」。另依倫敦交易所集團(LSEG)統計，於2024年國內聯貸市場帳簿管理行(BOOKRUNNER)市占率位居國內聯貸市場第3名，憑藉自身豐富經驗，為多家企業客戶量身打造專屬聯貸架構，專業能力備受肯定。

信託業務方面，子公司合庫銀行透過信託創新模式整合集團及跨業資源，串聯各項金融服務及商品，提供客戶更加便捷和專業的信託服務，並榮獲2024「Trust Award」多元信託創新獎之4大獎項，並全力培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」信託人才，以提供客戶最到位的信託服務。

因應數位金融浪潮，子公司合庫銀行打造數位行銷團隊，建立生成式AI-POC菁英小組，並已連續7年名列經濟部智慧財產局「本國法人專利申請百大排名」，並積極關注AI技術的應用，包含風險識別、智能客服及業務流程自動化處理等領域，旨在為客戶提供更精準且安全的金融服務。

合庫金控致力於永續經營發展，再度入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index，DJSI)之「世界指數(World Indices)」及「新興市場指數(Emerging Markets Indices)」成分股，不僅排名銀行組台灣公股第1，更名列全球第3，亦首度入選國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)組織於2024年企業評比之最高A級企業名單；國內亦獲多項大獎肯定，於譽有台灣永續奧斯卡之稱的「2024 TCSA台灣企業永續獎」榮獲台灣百大永續典範企業獎、永續報告白金獎，以及獲BSI頒發「ESG永續發展獎-領航獎(集團)」之最高榮譽等多項大獎。此外，子公司合庫銀行亦持續深化ESG理念，合庫總行大樓除獲評為綠建築之「鑽石級」外，2024年再獲內政部認可為最高等級第1+級之「近零碳建築」肯定，且全國已累積共238處響應綠色辦公政策，為金融業之冠。顯見集團推動永續發展成果亮眼，備受國際肯定。

展望未來，合庫強調將持續關注國際經濟金融情勢，深耕核心業務，優化授信資產品質，同時適當調整集團資產配置，提升財務操作收益，期透過資源整合、跨部門及跨業合作，滿足客戶多元理財需求。另藉由集團間跨業合作，提升整合行銷綜效，並秉持永續經營理念，於穩健經營之基礎下持續締造佳績。