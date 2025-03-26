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合庫金法說會／第2季房市展望悲觀 估量縮價向下盤整

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

合庫金26日舉行法說會，展望今年房貸及土建融，配合央行不動產管制，房貸低度成長3-5%；隨政策持續發酵目前房市觀望氣氛濃厚，對第2季展望悲觀，預估房市量縮價向下盤整態勢。土建融則以優良建商及利率條件良好的都更危老為主要承作目標。

合庫主管表示，配合央行不動產管制，今年合庫房貸將低度成長。去年買賣移轉棟數成長14.3%，但隨房市管控政策持續發酵，目前觀望氣氛濃厚，第2季展望悲觀，惟2021年起建商大量推案進入交屋潮，預期房市仍有一定量能，不過各銀行對房貸審慎評估，且成本高漲讓房價下跌空間受限，預估第2季房市呈量縮價向下盤整態勢。

合庫個金主管說明，去年全體銀行房貸餘額約11兆餘元，年增9.77％；合庫房貸餘額為8,120億元，年成長19.57%，現在利率2.5%以上，《銀行法》72-2條比例維持28%上下，不動產放款集中度低於全體銀行的37.1%。目前房貸無排撥，但受理案量大，審核期會稍拉長，房貸業務低度成長3-5%之間，土建融餘額約1,601億元，將質量並重審慎辦理，今年以優良建商及利率條件良好的都更危老為主要承作目標。總放款成長鑒於經濟不穩定及川普2.0影響，以5%為目標。

合庫金 房市 房貸 法說會

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