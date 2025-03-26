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凱基金控去年稅後淨利創歷年次高 EPS1.97元將發放現金股利為主

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
凱基金控今日舉辦法說會公布去年營收，2024年稅後淨利達336億元，為歷年次高，年成長77%，每股盈餘1.97元。圖／凱基金控提供
凱基金控今日舉辦法說會公布去年營收，2024年稅後淨利達336億元，為歷年次高，年成長77%，每股盈餘1.97元。圖／凱基金控提供

凱基金控今日舉辦法說會公布去年營收，2024年稅後淨利達336億元，為歷年次高，年成長77%，每股盈餘1.97元，股利政策以現金股利為主，由董事會決議後再行公布。

凱基金控總經理楊文鈞表示，穩定的股利政策是最好的，保留多少盈餘在公司營運上、多少比率發放給股東以董事會決議為主，若決議出來，也會以這次的結果最為之後股利發放參考，不過仍以現金支付為主。

凱基金控旗下凱基人壽2024年稅後淨利為新台幣221.5億元，較去年同期成長118%，另外，傳統壽險首年保費占收入的41%。凱基銀行2024年稅後獲利為55.8億元，提存前獲利較去年同期成長20%，個金及法金放款餘額較去年同期成長19%，展望2025年，預期手續費收入年成長40%，營收占比持續增加，希望能年增25%；另外，香港分行預計於今年5月前開業。

凱基證券2024年稅後淨利為101.4億元，較去年同期成長38%，股東權益報酬率達16.3%優於同業平均水準。其中財富管理業務成長較多，資產規模達3018億元，年增長33%。中華開發資本受投資組合評價波動影響，2024年淨利7.3億元，股東權益報酬率2.4%。

楊文鈞表示，集團今年將持續提升多關係客戶數比例，並深化集團內部協同效應；希望能提高凱基證券客戶以凱基銀行作為交割戶的比重，進一步帶動活存餘額成長。

凱基人壽方面，將結合凱基投信的優勢，擴大投資型保單銷售規模，以滿足市場對多元投資型保險商品的需求。此外，全集團將共同推動凱基投信基金銷售，促進資產規模增長，並透過開發資本打造客製化的另類投資商品，強化超高資產客群的財富管理服務。

楊文鈞指出，去年集團更名並啟動ONE KGI策略，集團已透過單一服務窗口有效提升跨子公司銷售成果，未來也將發展各類AI應用，對內使用AI助手提升績效，對外提供智能優化服務。

凱基金

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