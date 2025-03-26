鈊象（3293）不配股、不分割...投資人失望？切老：好公司不用虛幻故事

我支持公司的決策，沒必要為了刺激股價做些無益於經營績效的操作。

如果我想加碼鈊象也絕不是為了要買一送一或一分十的分割，這些都無助於強化公司盈利能力與增加股東權益。

我一直很欣賞李董長久以來的誠實與踏實，沒必要讓投資人對公司的業績和前景有過度樂觀的想像。

看到多少成長就說多少，有什麼風險就誠實說，好公司沒必要說太多虛幻的故事來吸引投資人。

特別是線上博奕產業，這種誘惑極多，賺錢如喝水一樣容易的產業，更需要一位誠實與正直的領導人，免得公司為了賺快錢與黑心錢而走偏。

另外，就算鈊象下半年有可能取得英國執照，我也不會因為這點而買進股票，或期待公司之後會馬上有爆發性成長。

我建議大家要以平常心看待一家公司的長期增長。

市場每年都是充滿變數的，不要只是為了短期業績的噴發而買進股票。

因為你非常可能會買在市場情緒的高點，而你期待的漂亮股價可能不會那麼快來臨，運氣不好甚至要忍受帳面虧損一兩年。

所以就算公司未來前景再好，你都要堅持守住自己的安全邊際。

投資一家公司時不用刻意追求爆發式成長，一家好公司就算每年只是穩定成長10%至15%，五至十年後也都一樣能實現規模增長，耐心才是讓你可以賺到倍數成長的關鍵。

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