2月自結獲利股東不滿意？精確跌停鎖死

汽車零組件廠精確（3162）25日公布2月自結獲利，歸屬母公司業主淨利1,100萬元、年增124%，每股盈餘(EPS)0.08元。不過股價不買單，26日早盤急殺至跌停板55.7元，跌停排隊賣單逾兩千張。

精確去年9月開始營收呈現高成長，更在12月營收來到6.9億元，表現亮眼。去年第4季獲利也在營收高成長推升下，每股純益達1.19元。今年2月營收為6.29億元，月增9.83%，較去年同期成長353.98%，創下歷年同期最高紀錄，較10月營收5.14億、11月營收5.99億還高，不過昨日公布2月EPS僅0.08元，在市場賣壓摜壓下，跌停鎖死。

精確自2021年進入電動車電池盒製造領域，從2023下半年開始逐漸獲得車廠及電池製造商的肯定，隨著客戶吉利銀河E5及小鵬新車P7+熱銷，精確從去年9月開始逐月月營收已穩定在5億元以上。

由於大陸汽車市場內卷嚴重，國際品牌車廠銷售相當低迷，精確大陸廠生產的電池盒都以內銷為主，交貨給歐洲車廠的占比不到5%，幾乎都是大陸自有品牌如吉利、廣汽、小鵬及長安等。

新訂單方面，精確今年接獲包括東風嵐圖大SUV、小鵬G6及商用車平台、中創新航及日產汽車等的三至六年的長約訂單，總額達人民幣10億元以上（約新台幣45億元以上），此外精確也也已通過比亞迪認證，最快在今年下半年出貨。

除了大陸車廠客戶外，精確也新增沃爾沃及現代汽車訂單，預計分別在今年第2季、第3季開始交貨，對2025年展望樂觀。