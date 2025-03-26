鈊象（3293）買1送1沒了！專家解析法說4重點：不只賣遊戲、商業模式升級
「買一送一」真沒了！今天先來個-4%教育一下，老牛還是分享昨天鈊象法說重點：
授權業務是仍然是主力
鈊象去年授權業務年成長率高達 69%，董事長李柯柱明講：「今年還是靠這台引擎衝！」，APP遊戲維持穩定，實體機台也可望小幅成長。
整體來說，授權的貢獻還是主力！
前進歐美市場全開打
公司已經拿下庫拉索、馬爾他、瑞典的合法證照，準備年底前申請下來加拿大、英國這兩張大的入場券～也就是說，不只在東南亞穩穩收租，歐美市場也準備插旗賺美金囉！
沒有配股＆股票分割不會亂搞
很多人關心：「還會不會再配股票？會不會股票分割？」董事長明白的說：不會。
去年配過1股配1股，短期也沒有要再來一次。至於股票分割，公司內部也從未討論過。
不玩花招，這點老牛給讚。
鈊象2025年前二月營收亦成長29％，不過去年同期基期較低，下半年基期逐漸墊高，整體而言，2025年維持成長，但成長幅度相對平穩。
對長線投資人來說，這間公司已從單一遊戲廠商，轉型成「IP授權金雞母」，不再只是賣遊戲，而是收權利金，這是商業模式升級的關鍵囉！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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