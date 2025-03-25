星宇、Gogoro 聯名車款開賣
星宇航空（2646）與電動機車品牌Gogoro跨界合作，全台首批限量200輛全面搶市；星宇表示，強強合作是創新的驅動力，這次攜手推出聯名旗艦車款Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版，聯名套組全台首批限量200輛正式開賣。
星宇2024年全年營收355.47億元，年增58%，稅後純益13.24億元，年增788%，每股純益0.53元；董事會通過虧損撥補案，預計股東會承認通過後，累計虧損全數彌補完畢，未來就可以開始配發股利。
星宇表示，此次董事長張國煒深度參與聯名設計，希望聯名不僅是一款代步工具，更是一種生活風格的展現。聯名車款靈感源自星宇的標誌性大地金色，並融入「貼地飛行」概念，透過機艙元素與Avionic航空儀表主題，營造沉浸式騎乘氛圍。
車名「Starwalker」則源自星宇的無線電通訊呼號，象徵無限探索精神，鼓勵騎士勇敢突破界限。Gogoro x STARLUX Starwalker Edition聯名套組全台首批限量200輛開賣，包含Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版車輛、同車色聯名安全帽一頂、聯名皮革卡套與聯名飛行夾克，並加碼抽破萬星宇哩程，珍藏價格13.69萬元。
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