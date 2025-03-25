商億擴產 結盟柬國企業

商億-KY（8482）昨（25）日公告旗下子公司與柬埔寨戶外家具有限公司Homeyard Casual (Cambodia) Co., Ltd簽署合作備忘錄，雙方將透過合作，完善公司產品線，且未來商億將帶入既有客戶，例如美國前十大品牌客戶，擴大生產規模，以達到加乘綜效。

在此合作架構下，商億將持有柬埔寨戶外家具有限公司51%的股權。柬埔寨戶外家具公司預計產能約為5,000萬美元、新台幣換算約為16.5億元，預估在併購之後可貢獻商億營收。

商億柬埔寨生產基地經過數年優化，在美國關稅大旗下，具先天成本優勢，使得當前美系大客戶正積極爭取產能，後續公司將持續提升稼動率以滿足美系客戶搶單。