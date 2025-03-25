IKKA攻機器人 看見成果

IKKA強攻機器人，業績下半年顯現。IKKA-KY（2250）董事長胡湘麒表示，先前該公司投資美國機器人公司Mantis Robotics，預計今年下半年開始貢獻業績，該公司不僅代工也參與銷售，今年營運力拚優於去年，預計年底機器人產品將賣向日本。

胡湘麒指出，今年3月初與能率、佳能、能率亞洲創投聯手投資美國新創協作機器人公司Mantis Robotics，投資逾200萬美元、取得逾5%股權，將藉此在台灣建立相關供應鏈。

IKKA昨（25）日舉行法說會，胡湘麒表示，IKKA去年獲利創下佳績，今年營運獲利應該也不會太差。

KKA今年持續發展新專案，胡湘麒強調，對於今年的發展指出，中國大陸可能是較大的變數，而針對機器人領域，IKKA不僅不會缺席，將先借集團資源去做投資延伸觸角。

對於市場較為關注的機器人領域，公司跟TOYOTA、 HONDA、SONY、NSK、Sumitomo等大集團都是客戶，而日本在機器人領域發展較早，近年隨著AI發展，機器人智能程度提高、需求愈來愈實際。

胡湘麒表示，投資Mantis的金額並不高，希望能藉此投資在台灣建立相關供應鏈，並且服務更多客戶，Mantis的CEO雖是美國人，但過去是日本Omron協作機器人事業部負責人，而達明則有替Omron代工協作機器人，因此Mantis團隊技術也有來自台灣，至於軟體則來自比利時，而裡面有一些控制模組有與佳能合作，用視覺控制方式去做安全控制，今年年底也規劃協助Mantis將產品賣向日本市場。

另外，IKKA未來兩年汽車新開發專案包括電子剎車系統、電動傳動及冷卻系統、先進駕駛座艙系統、車體系統、電裝系統，在電子剎車系統方面，鼓式剎車與回生協調剎車系統將於今年底開始出貨，而應用於新能源車的電動傳動及冷卻系統則預計明年會較多。