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漢翔前進東南亞 拓版圖

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

漢翔（2634）布局喜訊頻傳，董事長胡開宏昨（25）日在馬來西亞與當地上市公司縱橫集團（Cape EMS Bhd）總裁鄭莉蓁簽署合作意向書，雙方將在儲能、航空、生技醫療等三大領域深度合作，共同拓展東南亞市場。

胡開宏強調，面對全球產業需求快速變化，與國際盟友合作至關重要。漢翔與縱橫集團透過技術、資源與市場的交流，加速成長軌跡，並為雙方打開不同領域的大門。

漢翔此次的合作是台灣企業南進重要里程碑，也是台、馬兩國在儲能、航空與生技醫療領域的重要交流。

鄭莉蓁強調，雙方在精密機械與航空產品製造各有優勢，攜手合作能讓產品組合更加多元，共同拓展國際市場。

漢翔上周「2MW風光儲電力島示範案場」正式啟用，進軍海外市場計畫積極展開。漢翔經由航太級電控技術的整合，成功打造電力系統「電力島」，並計畫與縱橫集團攜手，將電力島的多元應用推廣至東南亞市場。

縱橫集團是一家技術密集的電子設備與元件製造商，也跨足儲能、醫療與生技等領域。全球能源轉型浪潮中，再生能源儲存與應用成為產業趨勢，漢翔與縱橫集團將提供穩定的供電環境，為各大企業提供最佳電力使用方案，搶占東南亞儲能市場先機。

另外，雙方也將針對航太零件製造、生技醫療精密零件製造等業務，進行廠房、產線與技術上的合作。漢翔是航空零組件製造的專家，縱橫集團則擁有精密機械產業鏈，並具備高精度特殊技術生產能力，能在航太與生技醫療領域共同整合製造體系，強化全球布局。

東南亞 漢翔 生技

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