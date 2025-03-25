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台聚、亞聚 唱旺EVA行情

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚和台達化昨（25）日舉行法說會，展望主力產品乙烯醋酸乙烯脂（EVA）市況，台聚、亞聚指出，上半年光伏級產品需求暢旺，加上多數石化廠庫存偏低，第1季到目前為止，EVA行情延續反彈態勢。

據了解，受到石化品市場需求不振、產能過剩等影響，台聚、亞聚、台達化去年營運均呈現虧損狀態，以台聚來看，稅後虧損21.47億元，連兩年赤字，每股淨損2元。

台達化部分也是連兩年赤字，全年稅後虧損2.23億元，每股淨損0.56元。亞聚部分，全年稅後虧損7.51億元，相較前年的賺錢情況轉呈虧損，每股淨損1.26元。

展望營運前景，台聚、亞聚指出，在乙烯醋酸乙烯脂（EVA）方面，上半年光伏級產品需求暢旺，加上多數石化廠庫存偏低，第1季到目前為止，EVA行情依舊延續反彈態勢；下半年仍需觀察大陸、韓國新產能投產進度與大陸光伏需求狀況。

針對大陸石化廠不斷擴增產能，未來幾年EVA市場恐仍將壟罩在供過於求陰霾，將持續提高LDPE與塗覆級EVA銷售量，開發差異化產品，盡量避開通用市場削價競爭。

至於高度聚乙烯和線性低密度聚乙烯方面，市場需求平平，內銷需求衰減，雖積極拓展外銷客戶填補訂單流失量，惟近期中東情勢再度緊張，是否對國際運費造成影響大，需密切觀察。

乙烯 台聚

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