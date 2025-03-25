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萬海法說會／總經理今天首度鬆口 美國合約價推估漲幅約二到三成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）25日舉辦法說會，由總經理謝福隆親自主持，紅海危機未解決，以哈停戰協議破裂，運價變大還是相當大，目前簽美國線的長約，推估平均簽約的價格還是比去年同期成長二、三成。

萬海今天法說，法人聚焦兩大議題，首先，對於美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，全球的貨櫃輪可能受到的影響及大陸的船舶比重概況。其次，全球貨櫃輪運價走低，對於北美線的長約談判概況。

針對中國大陸的船舶會被收取高關稅一事，謝福隆回應，萬海美西與美東航線配置中沒有大陸製船舶，而萬海自有船隊總計有121艘船，大陸製船舶相當低，以運力by TEus來看，佔比僅10.49%，多為2,000 TEU以下船型，目前主要配置在亞洲區間，不會運用在美國線。

萬海2025年有3艘13,000 TEUs新造船舶將下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

另外，2026~2030年公司預計接收新造船共30艘 (7,000 TEUs : 2艘；8,700 TEUs : 20艘(含附帶購入選擇權4艘)；16,000 TEUs : 8艘），共計新增運力萬31.6萬TEUs，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

謝福隆指出，在美國線長約運價談判的概況，去年紅海危機延續到今年，即便現在運價回檔，主要是受到需求不振波及；只要市場需求回籠，船舶供給不足的情況還是會浮上台面，目前談判結果分析，客戶可接受運價較去年平均調升二到三成。

美國 萬海

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