IKKA法說會／投資 Mantis 不缺席機器人領域

IKKA-KY（2250）25日舉行法說會，董事長胡湘麒表示，今年營收看持平去年、獲利則挑戰維持去年，公司在車用事業將強化日本名古屋地區的業務開發及泰國、越南地區的汽車零組件事業布局，3月初與能率（8071）、佳能（2374）、能率亞洲（7777）創投聯手投資美國新創協作機器人公司Mantis Robotics，投資逾200萬美元、取得逾5%股權，將藉此在台灣建立相關供應鏈。

胡湘麒指出，對於今年的發展，中國大陸會是較大的變數；中長期來看，公司除了車用領域持續發展新專案，機器人領域也不會缺席，現階段則先借集團資源去做投資延伸觸角。IKKA未來兩年汽車新開發專案包括電子煞車系統、電動傳動及冷卻系統、先進駕駛座艙系統、車體系統、電裝系統，在電子煞車系統方面，鼓式煞車與回生協調煞車系統將於今年底開始出貨，而應用於新能源車的電動傳動及冷卻系統則預計明年會較多，在車用領域主要聚焦安全件，並且以齒輪為核心。

IKKA的優勢在亞太區完整的生產據點、與日系客戶長期信賴關係以及與客戶的前期協同開發模式，未來也將結合關係企業、台系企業技術資源，提供更綜合性的解決方案。

對於市場較為關注的機器人領域，公司跟TOYOTA、 HONDA、SONY、NSK、Sumitomo等大集團都是客戶，而日本在機器人領域發展較早，近年隨著AI發展，機器人智能程度提高、需求越來越實際，公司未來在機器人領域不會缺席。

胡湘麒表示，投資Mantis的金額並不高，希望能藉此投資在台灣建立相關供應鏈，並且服務更多客戶，Mantis的CEO雖然是美國人，但過去是日本OMRON協作機器人事業部的負責人，而達明則有替OMRON代工協作機器人，因此Mantis團隊技術也有來自台灣，至於軟體則是來自比利時，而裡面有一些控制模組有與佳能合作，用視覺控制的方式去做安全控制，今年年底也規劃協助Mantis將產品銷售自日本市場。