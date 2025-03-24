王道銀2024年EPS 1元創歷史新高 ESG表現稱冠上市公司

王道銀行（2897）（O-Bank）今天舉行媒體春酒，王道銀行董事長駱怡君在會上宣布2024年再度繳出亮眼成績單，全年合併淨收益達新台幣101.79億元，合併稅後純益為新台幣38.93億元；全年個體淨收益為新台幣77.87億元，個體稅後純益為新台幣28.56億元，每股稅後純益（EPS）為1元。若排除2022年底因台灣工銀租賃與日盛國際租賃合併所帶來的一次性收益，2024年個體稅後純益和EPS皆創下成立以來的歷史新高。

其中，王道銀行本業表現尤其亮眼，除了企金和個金放款業務穩定成長之外，獲利結構亦持續優化，利息收入與手續費收入年成長幅度皆超過一成，再加上投資收益成長，帶動王道銀行2024年個體淨收益較前一年度成長13%以上，銀行本業稅前盈餘更較前一年度成長18%。此外，子公司中華票券2024年稅後純益為新台幣13.74億元，亦較前一年成長7%。

除了業績表現亮眼外，駱怡君表示，王道銀行深耕ESG的卓越績效亦獲多項國際知名永續評鑑評予優異成績。根據公司投資人關係整合平台資訊，截至2025年2月底，王道銀行在晨星（Morningstar）的Sustainalytics ESG評鑑中排名全台上市公司第一、全台金融業第一及全球受評鑑企業前1%，更是全台唯一獲得跨產業「全球前50名ESG最佳表現（Global 50 ESG Top Rated）」的企業；於富時羅素（FTSE Russell）2024年永續評鑑排名也位列全台金融業第一；此外，亦獲得國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）2024年「氣候變遷」問卷評比最高等級「A級」肯定；同時，亦入選標普全球（S&P Global）2025永續年鑑（The Sustainability Yearbook），且位列全球銀行業「Top 10%」。諸多國際指標性永續評鑑的肯定，在在表彰王道銀行深耕永續的績效深獲國際認可。

駱怡君表示，展望未來，王道銀行於追求獲利維持穩健成長的同時，將持續拓展輕資本業務、優化資產負債結構、實踐數位轉型與永續轉型，以及加速海外佈局等；此外，今年也將擴大招募上百位多元領域人才，且將持續招募儲備幹部，全面擴充集團人才庫以因應未來各項業務拓展所需。

駱怡君指出，王道銀行於2024年再次交出超越以往的卓越成績，面對未來外在環境的挑戰，我們將繼續努力，持續精進集團轉型計畫，優化各項服務與深耕客戶關係，並將深化海外布局，追求永續成長，持續朝精品銀行的目標邁進。