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豐興開跌盤 台鋼跟進

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（24）日廢鋼與鋼筋每公噸各下跌200元，型鋼價格則維持不變，主要是回應南部地區鋼筋需求疲弱的現狀，期待透過降價誘單，預期可望吸引一波新訂單出籠。

業界指出，此波調降主要受南部低價搶單、進口小鋼胚價格鬆動影響，但隨著中國大陸鋼材期貨反彈，後市仍待觀察需求能否回穩。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格偏弱，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼持平為每公噸320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸103.95美元跌至100.9美元。

昨天豐興廢鋼與鋼筋每公噸調降200元後，新價廢鋼9,100元，鋼筋牌價1.83萬元，型鋼2.47萬元。

台鋼集團昨天跟進，鋼筋每公噸跌200元，南部地區推出周一專案，易昇普通鋼筋每公噸1.75萬元，盤元鋼筋1.79萬元，周一專案再折讓100元；慶欣欣鋼筋每公噸1.77萬元，無周一專案。

上市電爐廠主管指出，市場傳出南部大盤商上周對外接單低端降至每公噸1.74萬元，現金價再降到1.73萬元，對中部下游客戶邀單在1.74萬元至1.75萬元間，但要自負運費，各家都以折扣價吸引下單。

此外，大陸小鋼胚半成品價格近期止跌轉漲，期貨跌幅收斂後夜盤上漲，現貨同步止跌。

美國 豐興

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