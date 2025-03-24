光隆2025年營收拚重返百億

光隆（8916）昨（24）日召開法人說明會。董事長詹賀博表示，公司持續透過產品創新布局新一波成長動能，積極開發多項新應用與高機能產品，並靈活整合成衣、羽絨與家紡三大事業部的設計與製造能力，全面提升一站式服務競爭力，光隆今年全年營收有望重返百億元關卡。

光隆去年全年合併營收78.93 億元，年增2.4%；營業利益5.77 億元，年減3.4%；稅後純益為6.09億元，年增5.5%；每股純益（EPS）達 4.04元，全年純益率為7.7%。儘管本業獲利略有下滑，惟受惠於轉投資處分利益與匯兌收益，整體獲利結構仍維持穩健。

詹賀博指出，橫向整合是推動光隆產品差異化的關鍵。

三大部門在設計、材料、工藝上的協同，不僅促成羽絨帽、圍裙、寵物衣與多功能露營用品等創新應用，也提供客戶從材料到成品的完整解決方案，進一步強化光隆在高機能與客製化市場的領先地位。