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卜蜂2024年 EPS 6.55元 配息4.5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
卜蜂董事長鄭武樾。聯合報系資料照
卜蜂董事長鄭武樾。聯合報系資料照

卜蜂（1215）昨（24）日召開董事會並舉行業績說明會，2024年每股配發現金配利4.5元，股息現金殖利率為4.4%；董事長鄭武樾說，川普關稅造成全球各項不穩定因素大增，對於今年的營運展望還是很有信心，今年力拚新高。

卜蜂2024年每股純益達6.55 元，董事會通過每股配發現金配利 4.5 元，盈餘分配率為68%，依昨日卜蜂收盤價 102元計算，股息現金殖利率為4.4%，卜蜂並訂5月28日除息交易，股息6月20日發放。

卜蜂昨日舉行業績發表會，董事長鄭武樾說，川普關稅造成全球各項不穩定因素大增，大宗物資價格、運費受到的衝擊都不明朗，市場存在的各種不確性因素；鄭武樾以前兩個月營運表現的趨勢來看，預期全年度應該是審慎樂觀，自已認為應該會有不錯的表現，未來採一條龍垂直經營策略從飼料、肉種雞、肉雞契養生產到白肉雞屠宰等，提升營運競爭力。

鄭武樾進一步分析，解封之後，台灣人出國的人數增加，本地的消費量減少，造成去年雞肉需求量減緩，價格也跟著不好，今年雞價已經平穩；不過，民以食為天，國內的社會形態變遷，食品加工要迎合時代需要，要推出市場需要的產品，即時產品的需求量會增加，唯有產品內容要不斷改變，才能吸引消費者目光，加工食品發展是必然的趨勢，卜蜂也會強化這個部分的布局。

此外，卜蜂在桃園肉品分切廠， 2025 年開始加入營運，此一肉品分切廠營運能量預估每年創造 30 億元的產值，鄭武樾說，桃園肉品分切廠預計最快下半年投產，最少可以挹注卜蜂 2025年15億元的營收；另外，卜蜂之前擴增的食品加工的產能持續增加，所以很有信心2025年全年營收會比2024年好，有望挑戰2023年新高紀錄。

卜蜂 股息

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