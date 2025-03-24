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豐泰、來億 花旗喊買進
花旗證券發布「台灣服飾與鞋類」產業報告指出，耐吉（Nike）要花更長的時間才能重回成長軌道，可能由較年輕的品牌搶占市占率。在台廠中，看好豐泰（9910）及來億-KY，都維持「買進」評等，目標價分別為175元、515元。
花旗指出，耐吉21日公布財報，每股稅後純益（EPS）超出預期，主要是因為營收略高於預期（年減7%）加上營業費用控制得當。耐吉預估新一季的營收將年減約15%，低於花旗及法人共識預估值。
花旗表示，耐吉預期正在進行的品牌轉型將持續到2026年會計年度，這將在短期內影響相關供應商的訂單成長動能，尤其是鞋類OEM廠豐泰。花旗認為，耐吉要花更長的時間才能復甦，訂單成長仍相當保守，能見度也仍然低迷。
花旗指出，基於豐泰2025年的預估EPS，給予24倍的本益比，與2015年來歷史平均值24倍（歷史區間值為12-39倍）一致，維持175元的目標價。豐泰的下檔風險包括市占率輸給競爭者、終端需求減弱、總體經濟趨緩、勞工成本上揚擠壓獲利等。
另一方面，耐吉重回成長軌道的時間更長，也代表年輕品牌的成長動能更強，繼續搶占市占率。花旗指出，像是愛迪達及HOKA等品牌的主要供應商來億-KY，就可望受惠於此趨勢。
花旗指出，基於來億-KY在2025年的預估EPS，並參考同業豐泰的歷史平均本益比，給予來億-KY的本益比為25倍。雖然來億-KY上市時間仍短，但客戶基礎紮實，淨現金部位高，財務槓桿低，營收及獲利前景俱佳。
花旗指出，至於來億-KY的下檔風險，則包括全球總經變弱造成消費疲軟、同業競爭加劇造成市占下滑、產能擴張造成效率減損、出貨波動影響供給等。
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