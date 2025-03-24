大同、聲寶 鎖定智慧家電

AI技術迅速發展，台灣家電業者迎合趨勢積極轉型，大同（2371）、聲寶、東元等各出利器，搶攻新一波智慧家電浪潮。

大同綜合訊電董事長陳澤義表示，大同不僅只有電鍋和電風扇，只要跟家電有關的商品都將陸續推出，看好智慧聯網和AI技術發展趨勢下，公司的家電產品也更智慧化。

東元在智慧空調領域也展現技術實力，透過節能診斷，可整合多台冰水主機進行系統群控，提供高度客製化的方案，實現省電和減碳效果。

尤其是引入AI技術的冰水機，預計能提升10%至12%的節能效率，提升家庭的能源使用智能。

聲寶總裁陳盛沺日前表示，未來家電產品將搭載AI功能，今年公司在不動產及家電兩大領域的表現有所提升，挑戰營收百億元。他提到，冰箱產品產線的南移將擴大代工市場，而空調產品希望銷量能突破15萬台。