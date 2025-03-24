大武山斥資3.8億元 取得福記公司51%股權

大武山（6952）24日董事會決議通過以3.825億元向國興畜產股份有限公司（以下簡稱國興公司）取得福記冷凍食品股份有限公司（以下簡稱福記公司）51%股權及2席董事，福記公司將成為大武山旗下可控制子公司，預計4月1日正式併入財務報表。

大武山公司透過福記公司股權投資，正式跨入食品加工服務，擴大集團產品布局，為公司成為國內第一大專業蛋類產品公司的目標，立下新的里程碑。

大武山成立於2007年，目前擁有全國最大蛋雞牧場，蛋雞總飼養量逾百萬隻，雞蛋年銷量超過2億顆。公司為因應國內蛋價波動壓力，除持續伺機併購國內牧場外，並積極進行垂直整合，擴大蛋品市占率與產業影響力。大武山今日董事會決議向國興公司，取得福記公司51%股權，布局下游食品加工業。

透過本次股權收購案，大武山將以每股25元取得福記公司普通股15,300,000股，總交易金額為3.825億元，並授權董事長於1億元額度內，以相同交易條件，取得福記公司其他股東股權，本次交易已取得獨立專家之股權鑑價報告及會計師交易價格合理性意見書，並經審計委員會通過及董事會決議，依合約辦理交割事宜，預計今年第2季完成所有交易流程，為公司整併下游計畫再下一城。

福記公司成立於1969年，主要經營食品加工業務，為國內最大的蛋品加工廠，目前實收資本額3億元，2024年營收8.33億，稅後淨利9,028萬元，平均毛利率均維持在3成左右，逾5成營收來自雞蛋類產品，透過完整的零售通路，提供消費者包括溫泉蛋、溏心蛋、滷蛋、茶葉蛋、蛋沙拉……等多元化的鮮食蛋類產品，其中鐵蛋產品在台灣市占率高達85%、溫泉蛋亦達70%以上占有率，近期福記成功開發豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品，除布局國內市場外，並外銷至美國、澳洲、新加坡、香港等。

福記公司擁有台灣CAS、美國FDA、新加坡AVA等多項國內外認證的優良食品加工廠，除現有高雄路竹廠外，近期將完成總投資金額達8億元的湖內廠建置計畫，預計於今年第2季開始加入生產行列，待兩座食品加工廠運作後，將可望挹注10億以上的營收貢獻，進一步帶動公司整體營運規模。

大武山表示，公司將持續透過水平及垂直整合，拓展營運版圖。透過本次上下游整併計畫，福記將可協助公司研發雞蛋與蛋雞相關產品，透過鮮食加工，增加雞蛋與蛋雞之附加價值，提升整體產品競爭力，擴大產品出海口。另外，考量近年蛋價市場波動幅度較大，大武山與福記公司具上下游整併效益，可望有效降低市場生鮮蛋價波動對公司獲利的影響。