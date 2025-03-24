營收高成長、獲利佳、估值領先 創新板顛覆市場印象

創新板成立以來，致力於扶植具創新性及發展潛力的優質企業，協助其透過資本市場加速成長。2024年上市公司財務報告出爐後，創新板20家上市公司更有望成為資本市場新黑馬。以營收表現來看，創新板20家上市公司2024年24,億6,080萬元較2023年成長78.61%，明顯高於全體上市公司13.29%，且20家均為正成長，展現出強勁成長動能。

此外，外界認為創新板公司普遍處於虧損狀態，而依據2024年度財報資料，已有13家為獲利，占比達65%，不僅顛覆市場印象，更證明創新板公司不僅擁有成長潛力，也能建立穩健的獲利模式。

成長潛力及創新性也反映於估值方面，全體創新板公司2月底股價淨值比（P/B Ratio）4.47倍，高於上市2.46倍及上櫃2.85倍。在已掛牌的產業類別中，生技醫療、半導體、綠能環保、電子零組件及汽車工業等產業的股價淨值比均高於上市櫃同產業，而數位雲端則有高於6倍之好表現。

投資人最為關注的創新板價量，截至2025年3月20日，以創新板上市公司為成分股編制的臺灣創新板指數上漲10.15%，相較於同期發行量加權股價指數（-2.86%）、臺灣 50 指數（-5.13%）及櫃買指數（-0.54%），表現更加突出；交易量能面向，自1月6日至3月20日，累計成交值已近去年全年度60%，顯示市場交易活絡。

創新板新制推出短短不到三個月時間，不僅市場流動性大幅提升，公司在營收、獲利表現皆有佳績，未來證交所將持續努力，以資本市場的力量助攻國內外創新企業成長，並為創新板賦予更高價值。