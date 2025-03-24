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合庫金26日法說 派利先開獎、法人回補助攻股價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

合庫金（5880）26日14點30分將召開法說，24日盤後提前公布董事會決議113年每股配息0.7元、配股0.3元。

合庫金2024全年稅後純益197.43億元、年增10.5%，維持雙位數成長表現，EPS為1.26元，獲利主體合庫銀行全年獲利年增16.4%。

合庫金2025年2月自結稅後純益16.5億元、月增14.66%，旗下銀行、人壽、資產、創投子公司均成長；累計前兩月稅後純益30.99億元，每股稅後純益（EPS）0.2元。若排除去年同期台灣高鐵（2633）補償金一次性收入影響，金控累計獲利正成長13.8%。

合庫金法說前獲外資、投信聯手轉買超，分別敲進1,962張、224張，今日成交量雖縮減，但股價仍逆勢收高1.03%、報24.45元，一舉站回5日線、月線、季線之上。

合庫金

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