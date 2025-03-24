長興自結2月稅前盈餘1.03億元 與去年同期比轉虧為盈
長興（1717）24日公告自結2月份稅前盈餘1.03億元，與去年同期稅前虧損0.19億元比較，順利轉虧為盈，每股稅前盈餘0.09元；長興今年累計前二月稅前盈餘2.81億元，年減28.17％，每股稅前盈餘0.24元。
長興今年前兩月合併營收63.44億元，較去年同期成長1.13％。去年同期因精密設備客戶驗收台數較多，墊高獲利基期，受產品組合調整的影響，累計今年前兩月營業利益2.07億元、稅前盈餘2.81億元，較去年同期減少。
長興表示，第1季為傳統淡季，以今年前兩月營收穩定表現，預期上半年可維持營收逐季走升，後市則仍需觀察國際經濟情勢變化，暫持中性看法。
長興注重產品研發，三大事業部門持續開發高附加價值產品，維持公司產品毛利率與市場競爭力，更積極拓展海外市場，追求營運規模成長。其中，合成樹脂除了穩固大陸市場之外，近期海外銷量成長動能顯著；乾膜光阻去年基期低，可望隨PCB產業復甦；特用材料持續開出新產能，預期銷量同步提升，光固化材料整體產業成長趨勢明確，利基性產品有機矽微球也可望增量，優化特用材料產品組合，保持高毛利水準。
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