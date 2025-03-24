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中信金（2891）法人喊配息最高2.5元？Andyworld：我保守看待2到2.2塊

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
中信金控。 聯合報系資料照
中信金控。 聯合報系資料照

中信金（2891）過去幾年的盈餘分配率大多落在50％～60％左右，而且受到一元金的嘲笑之後，這幾年都力保配息可以在1元以上。中信金2024年的EPS為3.64元，如果保守以50％來估算的話，大約會落在1.82元左右！

然而3/18的法說會上，高層表示今年「預估美國會降息2碼，有利銀行、保險獲利的提升，整體金控獲利「樂觀期待」，今年股利配發率會朝6成規劃」，如果真的以60％為基礎的話，那麼配息有可能會提高到2.18元！這個消息一出，開始有法人機構對配息漫天喊價，從2.3元～2.5元的都有。

儘管中信金這幾年的配息有穩健成長的趨勢，但還不是很令股東們驚豔到不行的那種，我還是保守看待2元～2.2元左右就好了

如果以殖利率4％～5％來看2元配息的話，目標價約在50元～40元，看2.2元配息的話，目標價落在約55元～44元！最近中信金股價都在40元左右徘徊，想入手中信金的投資人，自己看看這些數據心裡有個底便是！

預估終究是預估，數據也是根據過去和新聞得來，大家看看就好，以董事會決議為準確啦！

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2891中信金 EPS 殖利率 法說會 配息 金融股

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