嘉威（3557）表示，全球市場正面臨關稅政策變動與地緣政治風險，企業供應鏈布局重組。面對供應鏈調整的複雜性與成本上升，公司以分散生產基地的策略因應。

嘉威表示，越南廠3月底完工後，將於第2季試產，將成為嘉威另一個重要生產基地。

同時，嘉威今年除了北美主力客戶之外，海外市場將向日韓及歐洲等地拓展，盼在今年多變的國際局勢穩定成長。

嘉威主要客戶Walmart先前公布去年第4季及年度財報，單季與年度的銷售和獲利皆為正向成長，不過，Walmart對於2025年前景預測低於市場預期，顯示美國目前的零售消費環境充斥著許多不確定性因素。除了通膨、利率、關稅以外，民生經濟正面臨著許多逆風衝擊，消費者因為川普政策的不確定性而對經濟前景略感擔憂。

在國際局勢上，美國政府對中國商品加徵10％關稅，並提議對中國製造船舶進入美國港口徵收額外費用，都造成全球經濟、運輸不確定性大增。