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金控股息殖利率搶先看 中信金5.5%暫居領先

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
上市金控今年配發去年營運成果股利看好，根據已公布股利及法說會釋出方向，法人估算有半數、七家金控現金股息殖利率可達4%以上。聯合報系資料照
上市金控今年配發去年營運成果股利看好，根據已公布股利及法說會釋出方向，法人估算有半數、七家金控現金股息殖利率可達4%以上。聯合報系資料照

上市金控今年配發去年營運成果股利看好，根據已公布股利及法說會釋出方向，法人估算有半數、七家金控現金股息殖利率可達4%以上，約逾定存利率2.3倍，其中以中信金（2891）5.5%最多，國泰金（2882）、華南金（2880）、元大金（2885）有4.4%~4.6%，富邦金（2881）近4%。

金控陸續召開法說會，多數預期股利會隨去年獲利成長增加，但新光金法說表示2024年稅後純益206億元為歷年次高，每股稅後純益（EPS）1.26元，但是否發放股利待評估，其餘13金控中，已有元大、玉山、永豐與國票金四家董事會通過今年擬配發股利。

上市金控預估股息殖利率概況
上市金控預估股息殖利率概況

元大金擬發每股1.85元股利，其中現金股息1.55元，股票股利0.3元，總股利與現金股息雙創新高，股息殖利率達4.4%。永豐金將發每股1.25元股利，現金股息0.91元、股票股利0.34元，雙創新高，配發率71.4%是近六年高點，換算現金股息殖利率有4.1%。玉山金擬發每股1.3元股利，其中現金股息1.2元、股票股利0.1元，現金股息殖利率達4%。

第一金投顧指出，2024年金控獲利創新高，今年配發去年營運成果股利成長可期，且因大型金控股本都超過千億元，多家近年改採偏重現金股息為主，比如華南、永豐、玉山等。

擁有大型壽險的金控，除新光金法說表示發股利與否待定，其餘壽險金控股息預期都有相當成長。綜觀14家上市金控，以目前股價估算現金股息殖利率有多達11家超過3.5%，已是定存1年期利率雙倍水準，應可吸引股民追捧。

股利 股息

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