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時碩泰國擴廠 搶單 GB300

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

輝達最新AI伺服器GB300系統預計下半年開始出貨，AI伺服器水冷快接頭公司時碩工業（4566）昨（21）日表示，泰國春武里新廠2月初剛動工，第一期廠房將趕在第4季完工，初步規劃生產汽車、航太、工業產品，也將配合客戶需求擴增GB300水冷快接頭產品，搶攻水冷商機。

時碩兩岸工廠都有生產AI伺服器水冷快接頭。法人指出，2024年GB200水冷快接頭已小批量出貨給大陸台資電子廠與台灣快接頭廠商，但隨著輝達發表GB300，GB200出貨腳步也放慢，紛紛轉迎最新的GB300訂單。

時碩與客戶合作的GB300水冷快接頭，已進入最後開發階段，由於GB300功能更為強大，能耗也更大，不排除將選擇台灣及泰國廠作為新的生產基地。

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