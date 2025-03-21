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正隆越南擴廠 2026年投產

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

正隆（1904）昨（21）日召開法說會，總經理張清標表示，受川普上任帶來的關稅影響，與大陸內需持續不振，上半年景氣仍不明朗。但他也表示，越南市場受到大陸電子行業轉單效應影響，包裝需求提升，今年有成長空間。越南平陽廠年產能40萬噸的第三期預計在明年第2季投產。

張清標指出，越南平陽廠年產能40萬噸的第三期預計在明年第2季投產，並全面導入AI智慧製造的汽電共生系統；濱吉紙器廠計畫增設一部複瓦機，增加紙器產能，配合包裝市場需求。張清標指出，去年為AI應用元年，陸續導入產銷智能化紙業，可強化燃燒、排放汙染效率，帶來正面效益。

張清標表示，2024年充滿挑戰，紙業市場處在供過於求的狀態，整體產能利用率低於80％。台灣方面，內需與外銷狀況不如預期，造紙與紙器的設備稼動率為80％。越南方面則表現不錯，工紙設備稼動率達96%，紙器設備的稼動率更達116％。

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