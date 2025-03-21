中鴻看鋼市 穩健向上
中鴻（2014）昨（21）日舉行法說會，該公司指出，近期全球貿易板塊展開重塑，歐美鋼價攀升，亞洲行情支撐轉強，鋼廠挺價意願提高，預計隨下游進入開工季節，鋼市有望穩健向上。
中鴻指出，世界鋼鐵協會（worldsteel）去年10月的短期鋼鐵需求預測報告指出，隨著融資環境逐步放鬆，私人消費和投資有望復甦，全球鋼鐵需求將保持一定韌性，預計2025年全球鋼鐵需求將溫和成長1.2%，達17.72億噸。
其中，印度得益於強勁的基建投資，預計鋼鐵需求將成長8.5%；歐元區及東協地區的鋼鐵需求亦可達到3.5%的增長。
至於中國大陸部分，官方兩會工作報告延續「穩增長、促消費」的基調，預估相關政策將對其經濟動能形成支撐，促進下游鋼材需求平穩復甦。
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