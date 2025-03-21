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泓德澳洲布局 加碼近3億

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

泓德能源（6873）澳洲市場再拓新局，昨（21）日舉行董事會，通過澳洲資產管理平台ZEBRE再投資約新台幣2.9億元（1,400萬澳幣），累計投資金額約11.8億元（5,700萬澳幣），一次取得澳洲新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州等地的四個綠地項目權利，初步規劃開發總量預計將達795MW，強化泓德能源在澳洲的光電與儲能市場布局和競爭力。

ZEBRE由泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy合資設立，專注於澳洲大型光電與儲能項目的投資與資產管理，整體目標開發容量達1.4GW。首個投資項目為位於南澳的Solar River大型光儲混合案場，規模達256MW儲能、210MW光電，現正邁入併網申請的最後階段。

此次新取得四個綠地項目權利位於澳洲東岸，預計開發總量達儲能695MW、光電100MW。其中位於新南威爾斯州瑞福利納地區的儲能系統規模達105MW（電池容量420MWh），預計2025年取得開發許可、2026年正式動工，完工後將可供應當地近3.5萬家戶綠電。

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