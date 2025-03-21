日勝生拓版圖 兩路並進
日勝生（2547）事業新里程再下一城，循環經濟事業擴大布局，公司昨（21）日表示，負責循環經濟事業的100%子公司日鼎投控將現增9.52億元；建設事業上，台北市總銷90億元大案「鑄慕RADIUM ONE」今上樑，預計明年第4季完工。
日勝生指出，擴展循環經濟事業版圖，日鼎投控（股）公司計劃發行新股990萬股，每股面額10元，採溢價發行，以日鼎投控2025年2月28日自結報表淨值之淨值，每股96.24元為發行價格，總計增資金額9.52億元，將由日勝生全數認購，待增資完成後，日鼎投控實收資本額將達9.75億元。
日勝生在循環經濟事業擴大布局，日勝生表示，支持建設桃園智慧水資源系統，總投資金額164億元。子公司日鼎水務已接管15萬戶並進行汙水回收與處理，貢獻桃園公共下水道接管率約六成以上。
寶鼎再生水建置桃園北區再生水系統，2024年9月每日開始供應南亞塑膠8,000 CMD（M³／日）再生水，10月每日再提供中油桃煉廠1萬CMD再生水。
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