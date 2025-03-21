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亞昕、海悅 新竹大獵地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
亞昕董事長姚政岳。聯合報系資料照
亞昕董事長姚政岳。聯合報系資料照

亞昕（5213）攜手海悅，奪新竹市北區土地，亞昕、海悅昨（21）日同步公告，向新竹市在地建商曼哈頓建設，取得新竹市北區聚吉段107-4地號等29筆土地，合計基地面積約885.115坪，交易總金額為22億元，其中亞昕占比70%、海悅占比30%。

亞昕指出，看好新竹新案稀缺，因此購入此地，而該案要走都更時序，全案基地面積約1,116坪，其中有少部分是國有地，因此要走權利變換收購模式，最快明年第3季可以推案，產品規劃也會以中小坪數、符合剛性需求之產品為主。

亞昕進一步表示，此次是二度與海悅合作，先前第一個合作案子為「擎天森林」，由於雙方合作良好，因此決議再度攜手拿下新竹土地，未來代銷也會由海悅負責。

去年9月央行打房後，房市交易降溫，但亞昕仍積極進場購地布局，亞昕指出，看好長期房市會走向愈來愈健康的發展，市場還是有剛性需求，未來還是會積極開發土地，也會投入都更、合建等領域，目前手中已完工、在建中及儲備案源區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中等，在手庫存量豐富，皆為未來三年後的業績預先鋪路。

海悅近年則是積極與建商策略結盟，擴大合作開發的建案，海悅指出，將持續與建商策略聯盟合作開發，且今年將進入投資收益項目進入資金回收期，預期今年營建收入可達約66億元，主要包括新北「A3光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」等建案貢獻。

針對此次建商購置之新竹土地，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，該地段有公園綠地的加持，也離舊市區不遠，可依賴相關生活機能，較鄰近工業區與鐵道，和市容稍舊可能會有些許抗性，但因基地位置不錯，公園景館或讓高樓層有攀單價7字頭的可能，以座落區域與基地面積來說不至於過度曝險，中規中矩，目前即便房市不明朗，新竹房市還算健康，沒有過多新案造成賣壓，個案房價稍偏高，整體也還受控，建商此次聯手進軍新竹市也不算躁進，亦步亦趨。

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