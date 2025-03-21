快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐金控。聯合報系資料照
永豐金控。聯合報系資料照

永豐金控（2890）21日公布最新股利政策，宣布每股現金股利0.91元、股票股利0.34元，合計發放1.25元，寫新高，超越上一年度發放1元，更超過法人原本估算的1.2元表現。永豐金控今日收盤價22.1元，現金殖利率4.12％。

如果以2024年永豐金控稅後每股賺1.75元，盈餘分配率達71%，寫六年以來最高，遠超過過去五年盈餘分配率六成上下表現。

永豐金2024年稅後純益222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後純益為1.75元。總經理朱士廷於上周法說會上，釋出訊息，指出今年股利發放以現金為主、股票為輔，現金、股票、股息配發率最後數字則一定會超越上一年度。

永豐金今董事會決議2024年度盈餘分配案，現金股利每股配發0.91元，股票股利0.34元，超過上一年度現金股利0.75元、股票股利0.25元。

永豐金過去三年策略執行有成下，2024 年稅後純益達 222.3 億元 (年成長 12.5%)，續創歷史新高，且三年年複合成長率 (CAGR) 達 11.1%，排名全體金控第一，每股純益為 1.75 元；股東權益報酬率 (ROE) 11.29%，連續三年在銀證型金控排名第一，此外，在致力於提升資本使用效率與跨子公司整合的綜效下，2024 年資產報酬率 (ROA) 達 0.76%，亦創下近十年新高。

永豐金控 股利

延伸閱讀

最強「金飯碗」！14家金控平均薪資出爐 這家突破200萬奪冠

永豐金（2890）股息現金為主將高於去年？達人預估：0.79元+0.26元這個區間

永豐金法說會報股利佳音 一定高於去年並以現金為主

千元以下的台積電可以追嗎？永豐金總座朱士廷用「主人與狗」理論妙喻

相關新聞

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

永豐金控（2890）21日公布最新股利政策，宣布每股現金股利0.91元、股票股利0.34元，合計發放1.25元，寫新高，...

與三菱合作開發電動車 鴻華先進、裕隆股價盤中點火走強

日本三菱與鴻華先進-創（2258）合作，將共同開發電動車，發展海外市場，而三菱原本就是裕隆集團的合作夥伴，三菱與鴻華先進...

雲豹多路並進 推升獲利

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（20）日召開法說會，總經理趙書閔指出，今年海內外太陽能光電案場將陸續開工，總量達...

台泥發115億綠債 增資子公司

台泥（1101）昨（20）日宣布成功發行3.5億美元（約新台幣115.6億元）的綠色海外無擔保可轉換公司債，為今年以來台...

華固四大案 2025年完工

華固（2548）昨（20）日召開法說會，華固指出，今年將有四大案完工，包括商辦兩案、住宅兩案，其中住宅都僅剩幾戶，商辦案...

南亞回收絲量產 跨大步

南亞（1303）旗下環保衣飾品牌SAYA推廣紡織廢棄物回收有成，回收範圍已遍及海內外，並可製成高機能服飾。南亞副總經理陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。