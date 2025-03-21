永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

永豐金控（2890）21日公布最新股利政策，宣布每股現金股利0.91元、股票股利0.34元，合計發放1.25元，寫新高，超越上一年度發放1元，更超過法人原本估算的1.2元表現。永豐金控今日收盤價22.1元，現金殖利率4.12％。

如果以2024年永豐金控稅後每股賺1.75元，盈餘分配率達71%，寫六年以來最高，遠超過過去五年盈餘分配率六成上下表現。

永豐金2024年稅後純益222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後純益為1.75元。總經理朱士廷於上周法說會上，釋出訊息，指出今年股利發放以現金為主、股票為輔，現金、股票、股息配發率最後數字則一定會超越上一年度。

永豐金今董事會決議2024年度盈餘分配案，現金股利每股配發0.91元，股票股利0.34元，超過上一年度現金股利0.75元、股票股利0.25元。

永豐金過去三年策略執行有成下，2024 年稅後純益達 222.3 億元 (年成長 12.5%)，續創歷史新高，且三年年複合成長率 (CAGR) 達 11.1%，排名全體金控第一，每股純益為 1.75 元；股東權益報酬率 (ROE) 11.29%，連續三年在銀證型金控排名第一，此外，在致力於提升資本使用效率與跨子公司整合的綜效下，2024 年資產報酬率 (ROA) 達 0.76%，亦創下近十年新高。